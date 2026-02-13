Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Giftköder

Meiningen/Oepfershausen (ots)

Die Polizei Meiningen ermittelt derzeit wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Unbekannte legten in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Orten, aber vor allem an hochfrequentierten "Gassistrecken" in Meiningen und Oepfershausen Giftköder aus. In zwei Fällen kamen bereits Tiere zu Schaden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0036695/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Die Polizei rät in diesem Bereich und im näheren Umfeld, Hunde an der kurzen Leine zu führen und von auffälligen Substanzen fernzuhalten. Eine sofortige Information hilft der Polizei bei den Ermittlungen. Bitte entfernen Sie die Köder nicht eigenständig und berühren Sie sie nicht. Eine Abdeckung mittels Kottüte oder eine auffällige Kennzeichnung hilft anderen potentiell gefährliche Stellen zu erkennen, bis die Polizei am Einsatzort angekommen ist, um die Köder zu sichern.

