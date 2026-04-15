Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrerin touchiert Fußgängerin und fährt einfach weiter - Polizei sucht Zeugen (14.04.2026)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bismarckstraße/Teggingerstraße ereignet hat. Kurz nach 15 Uhr stand eine 41-Jährige an der Fußgängerfurt der Kreuzung an der roten Ampel. Während die Frau wartete, touchierte sie eine unbekannte Jugendliche im Vorbeifahren mit dem Lenker ihres E-Scooters. Infolgedessen stürzte die 41-Jährige und verletzte sich dabei. Die Scooterfahrerin setzte ihren Weg indes fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Zu der Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 17 Jahre alt, korpulente Statur, graue Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

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