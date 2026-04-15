Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Positive Zwischenbilanz: Polizei stellt bei Geschwindigkeitskontrollen keine Verstöße fest (13./14.04.2026)

Spaichingen (ots)

Das Polizeirevier Spaichingen kann bislang eine überaus positive Bilanz zur landesweiten Geschwindigkeitskontrollwoche ziehen.

Sowohl bei einer zweistündigen Kontrollstelle am Montagmorgen auf der Umleitungsstrecke zwischen Spaichingen und Trossingen als auch bei einer etwa einstündigen Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagmorgen zwischen Gunningen und Schura konnten die Beamten jeweils keine Verstöße feststellen. Alle Verkehrsteilnehmer waren vorbildlich unterwegs und hielten sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen, werden wir insbesondere in dieser europaweiten "Speedweek", aber auch bei anderen Kontrollaktionen, weiterhin auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit achten. Denn überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit stellt nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen dar.

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