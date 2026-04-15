Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) Schaf beschädigt Auto und taucht in seiner Herde unter (14.04.2026)

Deißlingen (ots)

Um einen ungewöhnlichen Vorfall zwischen einem Schaf und einem Auto musste sich die Polizei am Dienstagmittag beim Zollamt kümmern.

Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 13:15 Uhr auf der Kreisstraße 5558 unterwegs, als er auf eine an der Straße entlanggetriebene Schafherde stieß. Ein Schaf sah das Auto offensichtlich als Kratzhilfe an. Nach Angaben des Fahrers rieb es seinen Kopf intensiv an der Autokarosserie und tauchte dann in seiner Herde unter, die mit dem dazugehörigen Schäfer weiterzog.

Die durch den Autofahrer hinzugerufene Polizei konnte tatsächlich einen leichten Schaden am Auto bestätigen. Die Beamten sorgten zur Gewährleistung einer zivilrechtlichen Schadensregulierung für den Austausch der Personalien zwischen dem Autofahrer und dem Schäfer.

Das untergetauchte "Unschuldslamm" muss dagegen mit keiner weiteren strafrechtlichen Verfolgung rechnen.

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