Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Holzlaster stürzt um - etwa 80.000 Euro Schaden (14.04.2026)

Aichhalden (ots)

Ein umgestürzter Holzlaster hat am Dienstag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt.

Ein 50-jähriger Mann war gegen 10:30 Uhr mit seinem, mit Holzstämmen beladenen, Sattelzug auf einem Feldweg zwischen Schachen und Aichhalden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nach rechts in den Graben, wodurch der Holzlaster umkippte.

Ersthelfern gelang es, den Fahrer mit einer Leiter aus seinem Führerhaus zu befreien. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, sodass er vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die aufwendige Bergung des Sattelzugs dauerte den gesamten Tag und konnte erst in der Nacht gegen 02:45 Uhr abgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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