Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Aufbruch in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 7. April 2026, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 8. April 2026, 15:00 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Fensterscheibe eines Pkw Nissan in der Franz-Schubert-Straße in Brake ein. Diebesgut konnten die unbekannten Täter nicht erlangen.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

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