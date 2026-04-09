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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne +++ zwei Personen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 8. April 2026, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne.

Eine 25-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück befuhr die Bundesstraße 211 mit ihrem Pkw Renault in Richtung Oldenburg.

Auf Höhe eines Kreisverkehrs im Bereich der Gemeinde Ovelgönne bemerkte sie nicht, dass der vorausfahrende 23-Jährige aus Brake, mit seinem PKW Audi verkehrsbedingt warten musste. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie ungebremst auf den Pkw des 23-Jährigen auf.

Beide erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde infolge des Unfalls zeitweise voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 75.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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