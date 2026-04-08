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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Führerschein auf der B 75 bei Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. April 2026, gegen 08:40 Uhr, beabsichtigten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den Fahrer eines Pkw VW zu kontrollieren.

Der Fahrer befuhr die B 75 mit seinem Pkw in Richtung Delmenhorst, als ihn die Beamten mittels der Anhaltesignale des Funkstreifenwagens zum Anhalten aufforderten. Der Fahrer missachtete zunächst die Aufforderung der Beamten und setzte seine Fahrt fort.

Im weiteren Verlauf verließ der 42-Jährige aus Bremen die Bundesstraße und kam erst in der Annenheider Allee den Anhaltesignalen der Beamten nach.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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