Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 2. April 2026, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 7. April 2026, 07:00 Uhr, kam es in der Birkenheider Straße in Ganderkesee zu Sachbeschädigungen an drei unterschiedlichen Fahrzeugen.

Dabei wurden die Reifen der Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Beschädigungen auf einem Grundstück geparkt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/ 94695-0 in Verbindung zu setzen.

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