POL-HH: 260312-2. Zwei Festnahmen nach Verdacht des Handels mit nicht geringen Mengen an Rauschmitteln in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.03.2026, 16:55 Uhr

Tatorte: Hamburg-Dulsberg, Nordschleswiger Straße/Oberschlesische Straße

Dienstagnachmittag haben Fahnderinnen und Fahnder des Polizeikommissariats Wandsbek (PK 37) zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, im Bereich des Dulsberg-Parks gemeinschaftlich mit Rauschmitteln gehandelt zu haben.

Zivile Einsatzkräfte sahen zwei Männer, die augenscheinlich Rauschmittel an einen Unbekannten veräußerten. Einer der Männer bot einem Fahnder unmittelbar danach zudem Marihuana zum Kauf an. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der 17- und 20-jährigen Deutschen fanden die Einsatzkräfte portioniertes Marihuana auf.

Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Rauschmitteln übernahm das zuständige Drogendezernat (LKA 68) die Ermittlungen und erwirkte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg über einen Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Männer.

Im Zuge der Vollstreckung der Beschlüsse beschlagnahmten die Einsatzkräfte in der Wohnung des 20-Jährigen 1,4 Kilogramm Kokain, neun Kilogramm Haschisch, 0,5 Kilogramm Marihuana sowie eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe. In der Wohnung des 17-Jährigen beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten zudem diverse Verpackungsmaterialien.

Der 20-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl.

Der Jugendliche wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.



