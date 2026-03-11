Polizei Hamburg

POL-HH: 260311-1. Auftaktveranstaltung zur dreiwöchigen Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder...kommt an!" - Einladung für Medienvertretende

Zeit: 16.03.2026, 07:30 Uhr bis circa 08:15 Uhr Ort: Hamburg-Lurup, Franzosenkoppel, Grundschule Franzosenkoppel

Am kommenden Montag beginnt die dreiwöchige hamburgweite Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder...kommt an!", die mit einer Auftaktveranstaltung an der Grundschule Franzosenkoppel im Stadtteil Lurup startet. Auch in diesem Frühjahr richten Polizei, Schulbehörde und Elternräte ihre Aufmerksamkeit auf das sichere und möglichst selbstständige Bewältigen des Schulwegs.

Im vergangenen Jahr verunglückten 458 Kinder (+25,2 Prozent) bei 647 Verkehrsunfällen (+19,6 Prozent). Rund 60 Prozent dieser Verkehrsunfälle und knapp 50 Prozent der 130 im vergangenen Jahr verzeichneten Schulwegunfälle wurden durch die Kinder selbst verursacht. Das unterstreicht die Bedeutung präventiver Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Trotz dieser Entwicklungen steht die Förderung der selbstständigen Mobilität von Kindern auf dem Schulweg nach wie vor im Fokus. Immer wieder fahren Eltern ihre Kinder unter anderem aus Sorge vor möglichen Unfällen oder anderen Gefahrensituationen, aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit mit dem Auto direkt bis vor das Schulgebäude. Gerade hierdurch aber können gefährliche Situationen für die jungen Verkehrsanfängerinnen und Verkehrsanfänger vor den Schulen entstehen. Typische in diesem Zusammenhang festgestellte Verstöße sind unter anderem unachtsames Rangieren oder Wenden, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Sichtbehinderung der Kinder durch falsch haltende beziehungsweise parkende Autos.

Kinder lernen durch eigene Erfahrungen und können nur dann zu sicheren Verkehrsteilnehmenden heranwachsen, wenn sie den täglichen Schulweg selbstständig zu Fuß oder später auch mit dem Fahrrad bewältigen.

Zur Erhöhung der Sicherheit unserer jüngsten ungeschützten Verkehrsteilnehmenden wird in den kommenden drei Wochen eine Vielzahl von präventiven und repressiven Maßnahmen durch die Polizei Hamburg im Umfeld zahlreicher Hamburger Schulen durchgeführt. Festgestellte Verstöße werden hierbei konsequent geahndet.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung stehen der Leiter der Verkehrsdirektion, Thomas Model, sowie Frau Dr. Alexandra Blank (Regionale Schulaufsicht Altona) für O-Töne zur Verfügung.

Die Schulleiterin, Kerstin Wendt-Scholz, und Mitglieder des Elternrates der Grundschule Franzosenkoppel sowie Vertreterinnen und Vertreter des "Forum Verkehrssicherheit Hamburg" nehmen ebenfalls an der Aktion teil.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen. Um vorherige Anmeldung bis Freitag, 13.03.2026, 15:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de wird gebeten.

