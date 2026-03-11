Polizei Hamburg

POL-HH: 260311-2. Polizei nimmt Tatverdächtige nach Raub mit Schusswaffe in Hamburg-Hamm vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.03.2026, 14:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Luisenweg

Einsatzkräfte haben gestern Nachmittag drei 17, 20 und 44 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des schweren Raubes mit einer Schusswaffe gegen die Drei.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 41 wurden gestern Nachmittag auf zwei Personen aufmerksam, die vermummt vom Luisenweg in Richtung Hammer Deich rannten und in einen dort offenbar wartenden Pkw VW Golf stiegen. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung des zwischenzeitlich abgefahrenen Fahrzeugs auf und hielten dieses wenig später an der Kreuzung Borstelmannsweg/Süderstraße an. Die Insassen - zwei Syrer im Alter von 20 und 44 Jahren sowie ein 17-jähriger Deutscher - wurden von den Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Maßnahmen erschien ein 34-Jähriger bei den Einsatzkräften und teilte mit, dass die beiden jüngeren Tatverdächtigen kurz zuvor zu ihm ins Auto gestiegen seien, ihn mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt hätten. Anschließend seien sie mit Bargeld geflüchtet.

Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe und das mutmaßliche Raubgut sicher.

Das LKA übernahm die Ermittlungen und führte die drei Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zu, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zim.

