Polizei Hamburg

POL-HH: 260310-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im Februar und Ausblick auf das Schwerpunktthema im März

Hamburg (ots)

Zeit: Februar 2026

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" widmeten sich die Einsatzkräfte der Polizei Hamburg schwerpunktmäßig den Themen "Ruhender Verkehr" und "Technische Mängel".

Bei den Verkehrskontrollen im vergangenen Monat überprüften die rund 2.100 Einsatzkräfte insgesamt 4.908 Fahrzeuge und 3.360 Personen.

Im Einzelnen leiteten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Kraftfahrzeugführende:

Straftaten

- 46 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 11 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 5 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - 79 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 14.566 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 329 x Verstöße aufgrund technischer Mängel - 291 x verbotswidrige Handynutzung - 229 x Missachtung roter Ampeln - 23 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - 167 x Geschwindigkeitsverstöße - 125 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 51 x Missachtung der Anschnallpflicht - 25 x Fahren auf Gehwegen - 18 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 613 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

E-Scooter-Nutzende:

Straftaten

- 2 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 1 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 27 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 13 x zu zweit auf einem E-Scooter - 3 x Missachtung roter Ampeln - 2 x Fahren auf Gehwegen - 1 x verbotswidrige Handynutzung - 1 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - 1 x Benutzung der falschen Radwegseite

Fahrradfahrende:

Ordnungswidrigkeiten

- 38 x Missachtung roter Ampeln - 13 x verbotswidrige Handynutzung - 10 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler") - 4 x Fahren auf Gehwegen - 1 x Kind nicht ordnungsgemäß gesichert - 2 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Zu Fuß Gehende:

Ordnungswidrigkeiten

- 1 x Missachtung roter Ampeln - 7 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte insgesamt 627 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus und ordneten insgesamt 29 Blutprobenentnahmen an.

Außerdem führten die Beamtinnen und Beamten - insbesondere der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) - mehr als 90 präventive Bürgergespräche zu den genannten Schwerpunkten.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen. Der Fokus der Maßnahmen liegt im März auf "Ungeschützte Verkehrsteilnehmende".

Der Wandel in der innerstädtischen Fortbewegung mit mehr Möglichkeiten und neuen Verkehrswegen für die zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und E-Scooter-Nutzenden wird von der Polizei Hamburg eng begleitet. Der Radverkehr ist in den letzten zwanzig Jahren um 100 Prozent gestiegen und auch zwölf Millionen Fahrten mit den rund 19.000 E-Scootern im Leihbetrieb zeigen diese Veränderungen eindrucksvoll.

Es liegt zudem in der Verantwortung jedes Einzelnen aus diesen Personengruppen, sich verantwortungsvoll und achtsam im Straßenverkehr zu verhalten. Die Einhaltung der bekannten Verkehrsregeln minimiert das Risiko signifikant, bei Verkehrsunfällen beteiligt zu sein und verletzt zu werden.

Wen.

