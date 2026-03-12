POL-HH: 260312-1. Länderübergreifende ROADPOL-Kontrolle "Seatbelt" - Bilanz eines gestrigen Schwerpunkteinsatzes

Polizei Hamburg

Zeit: 11.03.2023, 06:30 bis 20:30 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) führten am Mittwoch Einsatzkräfte der Verkehrsdirektionen (VD 2, 3, 4 und 6) sowie der Polizeikommissariate eine ROADPOL-Kontrolle mit dem Schwerpunkt Gurtanlegepflicht durch.

Da das Missachten der Anschnallpflicht schon bei leichten Verkehrsunfällen mitunter zu erheblichen, jedoch vermeidbaren Unfallfolgen führen kann, richteten die Polizistinnen und Polizisten gestern ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der entsprechenden Regeln.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften sie insgesamt 150 Fahrzeuge sowie 151 Personen und leiteten unter anderem folgende Verfahren ein:

Straftaten

- 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

- 5 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Ordnungswidrigkeiten

- 32 x verbotswidrige Handynutzung

- 31 x Verstoß gegen die Anschnallpflicht

- 5 x Kind nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert

- 16 x Rotlichtverstoß

- 13 x Fehler beim Abbiegen oder Wenden

- 3 x Missachtung des Überholverbots

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

- 14 x Parkverstoß

- 18 x sonstiger Verstoß

Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte neun Mängelmeldungen, zum Beispiel aufgrund fehlender Dokumente oder mangelhafter Fahrzeugeinrichtungen.

Einsatzbegleitend führten Beamtinnen und Beamte der VD 6 an einem Informationsstand im Einkaufszentrum "Hamburger Meile" zahlreiche Aufklärungsgespräche zu den Themen "Sicherheitsgurt" und "Dooring" und händigten entsprechendes Informationsmaterial zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr aus.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

