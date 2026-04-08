Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von einem E-Scooter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 6. April 2026, 20:45 Uhr bis 21:45 Uhr wurde ein verschlossener E-Scooter in der Oldenburger Straße in Delmenhorst vor einem Restaurant entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

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