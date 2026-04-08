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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Firmengebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 6. April 2026, 14:20 Uhr, bis Dienstag, 7. April 2026, 05:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße Lange Wand in Delmenhorst.

Die bislang unbekannten Personen schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchwühlten Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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