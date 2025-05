Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr offenbar unbemerkt in ein Mehrparteienhaus in der Sommerstraße.

Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im dritten Obergeschoss und durchwühlten hier in sämtlichen Räumen die Schränke sowie Schubladen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe diverses Bargeld an sich. Die genaue Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Zeuge wurde auf die Unbekannten aufmerksam und beschreibt die mutmaßlichen Täter als männlich, etwa 180 cm groß und schlank. Einer soll eine graue Kappe getragen haben. Der zweite Mann hatte dunkle Haare.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

