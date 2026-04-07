Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Kindertagesstätte in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Während des Osterwochenendes, 02.04.2026 18:00 Uhr bis zum 07.04.2026 07:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in die Kindertagesstätte in der Fockestraße in Ganderkesee eingebrochen und entwendeten Diebesgut im Wert von insgesamt geschätzten 2.500 Euro.

Im Tatzeitraum betraten die bislang unbekannten Täter die Kindertagesstätte durch das gewaltsame Aufhebeln der Nebeneingangstür. Über diese gelangten sie in die Räumlichkeiten einer Gruppe sowie die Büroräume, die im Anschluss durch sie durchsucht wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 zu melden.

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