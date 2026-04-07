Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit geparkten Fahrzeugen +++ Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 10:35 Uhr, verursachte ein, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehender, 30-Jähriger in der Hasberger Straße in Delmenhorst einen Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Mann aus Delmenhorst mit seinem Transporter der Marke Ford die Hasberger Straße in Fahrtrichtung Delmestraße, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem, am Straßenrand geparkten, Dacia einer 51-Järhigen aus Delmenhorst. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den davor geparkten BMW eines 24-Jährigen aus Delmenhorst geschoben.

Durch die Zusammenstöße sind Sachschäden in geschätzter Höhe von insgesamt 16.500 Euro entstanden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde bei dem 30-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

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