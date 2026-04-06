Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Diebstahl von Kupferkabel in Berne

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 02.04.2026 bis 04.04.2026 wurden auf dem Gelände der Sandgrube an der Motzener Straße ca. 400 Meter an Kupferkabel entwendet. Hierzu drangen die Täter gewaltsam in das Gelände ein und brachen einen Baucontainer auf, in welchem sich das Diebesgut im Wert von ca. 10.000 EUR befand. Zudem ist am Rolltor der dortigen Firma ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell