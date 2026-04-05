Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Dötlingen. Am späten Ostersamstag kam es in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 23:50 Uhr auf der Aschenstedter Straße in Richtung Dötlingen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Trotz leichter Verletzungen entfernte sich der Unfallfahrer vom Einsatzort, noch während ein Zeuge die Polizei verständigte. Die Beamten des Polizeikommissariats Wildeshausen konnten den 36-jährigen Mann aus Dötlingen jedoch kurz darauf volltrunken an seinem Wohnort antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte umgehend den Führerschein. Der 36-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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