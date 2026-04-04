Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Vollsperrung der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, gegen 13:29 Uhr kam es auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger aus Litauen befuhr mit seinem Sattelzug die A1 in Richtung Bremen in einem Baustellenbereich. Hier kam es an der Sattelzugmaschine während der Fahrt zu einer Reifenplatzpanne.

Der Sattelzug kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betongleitschutzwand. Von dort wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und kam schließlich verkeilt in der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Durch die Zusammenstöße mit der Betongleitwand und der Mittelschutzplanke wurde ein Dieseltank abgerissen. Dementsprechend verteilte sich Diesel auf beiden Fahrstreifen.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord eingerichtet werden. Die beiden Insassen in der Sattelzugmaschine wurden nicht verletzt. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 EUR.

Neben Polizeikräften waren die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Wildeshausen im Einsatz.

Durch den starken Osterreiseverkehr kam es in der weiteren Folge zu einem größeren Rückstau. In diesem Rückstau ereigneten sich drei weitere Verkehrsunfälle. Insgesamt waren bei diesen Auffahrunfällen fünf Pkw und ein Sattelzug beteiligt. Drei Personen wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Die Vollsperrung konnte gegen 23:00 Uhr aufgehoben werden.

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