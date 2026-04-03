Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 03.04.2026

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall im Nordenhamer Stadtgebiet - zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit ++

Am 02. April 2026 kam es um 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße. Zur Unfallzeit fuhr ein 31-jähriger Nordenhamer mit seinem VW Golf von der Ilsestraße nach links auf die Hafenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den von rechts kommenden Ford Fiesta, der von einem 19-jährigen Nordenhamer geführt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen einen weiteren Pkw geschoben, der verkehrsbedingt auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Walther-Rathenau-Straße wartete. Der entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Der VW und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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