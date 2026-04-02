Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. April 2026, gegen 11:30 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt hohe Schäden entstanden. Die Einrichtung einer Vollsperrung war erforderlich.

Zur Unfallzeit war ein 40-jähriger Mann aus Polen mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Kleinwagen eines 42-Jährigen aus Stuttgart, der den Sattelzug zu diesem Zeitpunkt überholte. Der Kleinwagen geriet nach dem seitlichen Zusammenstoß ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit den äußeren Schutzplanken. Danach kam der 42-Jährige entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Er und seine mitfahrende, elfjährige Tochter wurden von Rettungskräften versorgt, gelten aber als unverletzt. Auch der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Außenschutzplanke. Der beladene Zug kam auf dem abschüssigen Seitenstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der 40-jährige Kraftfahrer nicht verletzt. Er war aber trotzdem behandlungsdürftig und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sattelzug und der Kleinwagen mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 120.000 Euro.

Für die Bergung des Sattelzugs musste ab 15:00 Uhr eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet werden. Da durch den Unfall die Ölwanne der Sattelzugmaschine beschädigt wurde, war nach der Bergung noch die Reinigung des Seitenstreifens erforderlich. Diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

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