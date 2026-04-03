Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Die Reinigung der Fahrbahn ist abgeschlossen. Die Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kann seit Mitternacht wieder befahren werden.

+++ Erstmeldung +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6249027

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