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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Die Reinigung der Fahrbahn ist abgeschlossen. Die Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kann seit Mitternacht wieder befahren werden.

+++ Erstmeldung +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6249027

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-115
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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