Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erheblich überladenen Kleintransporter auf der Autobahn 1 bei Großenkneten kontrolliert

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Delmenhorst (ots)

Einen erheblich überladenen Kleintransporter haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitag, 03. April 2026, gegen 14:30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 in Großenkneten nach einem vorangegangenen Zeugenhinweis kontrolliert.

Bereits bei der äußerlichen Begutachtung des Fahrzeugs konnte auf den ersten Blick erkannt werden, dass das Fahrzeug offensichtlich über seine Belastungsgrenze hinaus beladen war. Zudem waren die geladenen Lebensmittel gänzlich ungesichert und ragten zum Teil über die Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes hinweg. Das Fahrzeug wurde zu einer nahegelegenen Waage begleitet.

Hier wurde ein tatsächliches Gesamtgewicht von 5.280 kg festgestellt. Der 3,5-Tonner war somit um mehr als 50 Prozent überladen. Gegen den Fahrer, ein 48-jähriger Mann aus Bremen, leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. Die Weiterfahrt konnte erst nach einer Umladung genehmigt werden.

In diesem Zusammenhang wird nochmal ausdrücklich auf die Gefahren derartiger Überladungen hingewiesen: Die Überladung ist immer mit negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten verbunden, das Lenkverhalten wird schwerfälliger. Der Bremsweg verlängert sich, bei einer Vollbremsung kann das Fahrzeug ins Schlingern geraten. Vor allem kann das erhöhte Gewicht aber die nicht dafür ausgelegten Reifen zum Platzen bringen. Auch die ungesicherte Ladung hätte bei einer Vollbremsung schwere Verletzungen hervorrufen können, da zwischen Fahrgastzelle und Laderaum keine Trennwand verbaut war.

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