Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter scheitert an Baumarktmitarbeiterin

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter versuchte Samstagmittag (21.03.2026), aus einem Baumarkt in der Holzlandstraße einen Hochdruckreiniger und eine Schaumstoffmatte im Gesamtwert von etwa 300 Euro zu stehlen. Der Mann verstaute die Waren in einer mitgebrachten Tasche und wollte das Geschäft anschließend über einen Nebeneingang verlassen. Dort wurde er jedoch von einer Mitarbeiterin aufgehalten. Als sie den Taschenriemen festhielt, zerrte der Täter mit erheblicher Kraft an der Tasche und zog die mutige Frau dabei aus dem Markt heraus. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Letztlich ließ der Unbekannte die Tasche samt Diebesgut zurück und flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei stellte die zurückgelassene Tasche sicher und leitete ein Verfahren wegen des versuchten räuberischen Diebstahls ein. (DS)

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