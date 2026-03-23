Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Cuttermesser in Sportgeschäft gestellt

Erfurt (ots)

In einem Sportgeschäft in der Erfurter Innenstadt versuchte ein 18-jähriger Ladendieb Freitagnachmittag (20.03.2026) Bekleidung und Schuhe im Wert von knapp 280 Euro zu stehlen. Zunächst nahm er einen Schuhkarton mit in eine Umkleidekabine, verstaute die Schuhe in seinem Rucksack und ließ den leeren Karton in der Auslage zurück. Anschließend steckte er weitere Bekleidungsgegenstände in seinen Rucksack, bezahlte jedoch lediglich eine Hose und wollte das Geschäft verlassen. Als ihn ein 23-jähriger Mitarbeiter ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hinzueilende Zeugen griffen ein, verhinderten die Flucht und hielten den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem ein zugriffsbereites Cuttermesser. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen, zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls eingeleitet. (DS)

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