LPI-EF: Böller in Personengruppe geworfen

Erfurt (ots) - In einem Sportgeschäft in der Erfurter Innenstadt versuchte ein 18-jähriger Ladendieb Freitagnachmittag (20.03.2026) Bekleidung und Schuhe im Wert von knapp 280 Euro zu stehlen. Zunächst nahm er einen Schuhkarton mit in eine Umkleidekabine, verstaute die Schuhe in seinem Rucksack und ließ den leeren Karton in der Auslage zurück. Anschließend steckte er weitere Bekleidungsgegenstände in seinen ...

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