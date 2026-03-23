Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Böller in Personengruppe geworfen
Sömmerda (ots)
Samstagabend (21.03.2026) warfen zwei Jugendliche im Sömmerdaer Stadtpark gezielt einen Feuerwerksböller in eine Personengruppe. Gegen 21:30 Uhr zündete der Böller zwischen 13 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 14-jähriger polizeibekannter Jugendlicher und ein 16-Jähriger festgestellt werden. Die Polizei sicherte Böllerreste und übergab beide Jugendliche im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (DS)
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