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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 61-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Erfurt (ots)

Vor seiner Wohnanschrift in der Erfurter Bogenstraße kam es Sonntagnachmittag (22.03.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 61-jährigen Mann und mehreren Jugendlichen. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich eine vierköpfige Gruppe vor dem Haus des Mannes auf. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich daraus zunächst ein Streitgespräch, das in eine Rangelei mündete. Dabei schlug einer der Täter dem 61-Jährigen ins Gesicht. Im weiteren Verlauf wirkten die Jugendlichen gemeinschaftlich auf den Mann ein, wobei er leicht verletzt wurde. Während der Auseinandersetzung stießen die Beteiligten zudem gegen einen geparkten Mercedes und brachen einen Außenspiegel ab. Einer der Tatverdächtigen, ein polizeibekannter 16-Jähriger, konnte bereits bekannt gemacht werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach den weiteren Beteiligten verliefen ohne Erfolg. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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