Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch

In eine Tierarztpraxis in der Weingasse hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Ohne Beute verließ er die Praxis wieder. Personen, die zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Ladung gerät in Brand

Die Ladung eines Müllentsorgungsfahrzeugs hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Winterlinger Straße entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen anrückte, löschte die aus gelben Säcken bestehende Ladung, nachdem der Fahrer diese zur Sicherheit auf einen Parkplatz gekippt hatte. Wodurch die Müllsäcke in Brand geraten waren, ist unklar. Die Wehrleute schließen nicht aus, dass eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterie brandursächlich gewesen sein könnte. Am Lkw entstand glücklicherweise kein Sachschaden, Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Bad Saulgau

Fahrerflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Friedrichstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten Audi und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Bei Ausweichmanöver gegen Stein geprallt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mehrere hundert Euro Sachschaden sind am VW eines 76-Jährigen entstanden, der am Montag kurz nach 14.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Sankt Katharinenstraße einem Fahrzeug ausweichen musste. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs befuhr den als Einbahnstraße angelegten Parkplatz entgegen der Fahrtrichtung und fuhr dabei auf den VW des Seniors zu. Dieser fuhr rückwärts, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern, und prallte dabei gegen einen Stein. Der Transporter-Fahrer fuhr im Anschluss weiter. Der Senior stellte den Sachschaden an seinem Wagen erst nachträglich fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zum Lenker des weißen Transporters, der etwa 30 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild sein soll.

Mengen

Psychisch auffälliger Mann sorgt für Polizeieinsatz

In eine Fachklinik gebracht wurde ein 26-Jähriger, der am Dienstagvormittag in der Sandstraße für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen gesorgt hat. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, da der Mann maskiert vor ihrem Fenster gestanden und dabei zwei Messer gewetzt haben soll. Die Beamten konnten den 26-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei stellten sie entsprechende Beweismittel sicher. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Die Frau blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock und wurde von einem Krisenteam des Rettungsdienstes betreut.

Herbertingen

Zusammenstoß fordert hohen Sachschaden

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag gegen 12.45 Uhr einen Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro zur Folge gehabt. Eine 56-jährige VW-Fahrerin missachtete an der Kreuzung der Angerstraße mit der Sonnenstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Citroen-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten wuchtig und wurden erheblich beschädigt. Weder die 56-Jährige noch die 40-Jährige wurden dabei verletzt.

Herdwangen-Schönach

Betrüger bringt Senior um mehrere tausend Euro

Mehrere tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter vom Konto eines 69-Jährigen abgebucht. Nachdem auf dem Rechner des Seniors eine Warnmeldung aufging, die suggerierte, dass das Gerät gesperrt wurde, kontaktierte der 69-Jährige das vermeintliche Support-Center. In dem nun folgenden mehrstündigen Telefonat mit dem Betrüger erlangte dieser Zugriff auf den Rechner des Seniors und leitete diesen zur Eingabe diverser Tastenkombinationen an. Im Nachhinein stellte der 69-Jährige mehrere Abbuchungen auf seinem Online-Banking fest. Einen Teil der Abbuchungen konnte die Hausbank des Seniors stoppen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Betrugs und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Gewähren Sie Fremden niemals Zugriff auf Ihren Rechner und geben Sie keinesfalls am Telefon vertrauliche Daten heraus. Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell