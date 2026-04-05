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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt konnte nach Hinweis einer Zeugin gestoppt werden +++ Führerschein wurde beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am frühen Ostersonntag, 05.04.2026 gegen 00:51 Uhr, einen gefährlichen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Pkw auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn durch eine unsichere Fahrweise auffiel und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte der Polizeistation Ahlhorn stoppten das Fahrzeug kurz darauf. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers aus Quakenbrück bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 2,53 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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