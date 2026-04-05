Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Osterfeuer in Huntlosen - Polizei zieht positive Bilanz

Delmenhorst (ots)

Huntlosen / Gemeinde Großenkneten. Aus Sicht der Polizei verlief das diesjährige Osterfeuer in Huntlosen insgesamt positiv und weitestgehend störungsfrei. Trotz einer hohen Besucherzahl blieb die Lage über den Abend hinweg ruhig.

Das Konzept der sichtbaren Ansprechbarkeit durch eine hohe Streifendichte seitens der Polizei zahlte sich aus: durch das frühzeitige Einschreiten der Beamten konnten potenzielle Konflikte bereits früh unterbunden werden, sodass es gar nicht erst zu größeren Auseinandersetzungen kam.

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