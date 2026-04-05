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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Osterfeuer in Huntlosen - Polizei zieht positive Bilanz

Delmenhorst (ots)

Huntlosen / Gemeinde Großenkneten. Aus Sicht der Polizei verlief das diesjährige Osterfeuer in Huntlosen insgesamt positiv und weitestgehend störungsfrei. Trotz einer hohen Besucherzahl blieb die Lage über den Abend hinweg ruhig.

Das Konzept der sichtbaren Ansprechbarkeit durch eine hohe Streifendichte seitens der Polizei zahlte sich aus: durch das frühzeitige Einschreiten der Beamten konnten potenzielle Konflikte bereits früh unterbunden werden, sodass es gar nicht erst zu größeren Auseinandersetzungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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