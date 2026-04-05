Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunkener Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 zwischen Vechta und Wildeshausen unterwegs +++ Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 05. April 2026, um 10:40 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw in auffälliger Fahrweise gemeldet. Einem Zeugen fiel der Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg auf. Hier soll der Fahrer nicht nur Schlangenlinien gefahren sein, sondern auch gefährliche Überholmanöver durchgeführt haben und mehrfach von der Fahrbahn abgekommen sein.

Beamte der Autobahnpolizei konnten das Fahrzeug kurz darauf feststellen und auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd kontrollieren.

Die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers, bei dem es sich um einen 41-jährigen Mann aus Recklinghausen handelte, ergab einen Atemalkoholwert von 1,91 Promille.

Ihm musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Außerdem ordnete eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Da der meldende Zeuge von riskanten Fahrmanövern berichtete, wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Zeugen. Wem das Fahrverhalten zwischen Vechta und der Rastanlage Wildeshausen aufgefallen ist oder möglicherweise durch das Fahrverhalten des Recklinghausers gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell