Polizei Köln

POL-K: 260402-4-K Kölner ortet gestohlene Kopfhörer - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Dank der Ortungsfunktion seiner gestohlenen In-Ear-Kopfhörer hat ein 25-jähriger Kölner die Polizei am Donnerstag (2. April) direkt zum mutmaßlichen Dieb (38) geführt.

Der 25 -Jährige hatte sein Auto in der Jesuitengasse (Altstadt-Nord) abgestellt und am frühen Morgen bemerkt, dass seine "Airpods" und weitere Wertsachen daraus fehlten. Er konnte die Kopfhörer in der Nähe einer Bushaltestelle in Köln-Ehrenfeld orten und rief die Polizei. Ein Streifenteam traf den 38-jährigen Tatverdächtigen an der angegebenen Adresse an.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, bereits wegen verschiedener Straftaten polizeilich gesucht wird. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (as/ts)

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