Polizei Köln

POL-K: 260402-3-K Raubüberfall in Lövenich - Polizei sucht wichtigen Zeugen mit Hund

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 30-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag (2. April) in Köln-Lövenich sucht die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern sowie einem Zeugen, der zur Tatzeit mit einem Hund spazieren ging.

Nach ersten Ermittlungen war der 30-Jährige gegen 2.25 Uhr mit einem Begleiter auf der Moltkestraße unterwegs, als zwei Männer sie ansprachen. Einer forderte eine Zigarette. Als der 30-Jährige ihm eine gab, zückte der Täter ein Messer und forderte seine Armbanduhr. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Dunkelhäutig, ca. 30-40 Jahre alt, etwa 1,75 m groß

- Normale bis korpulente Statur

- Schwarze Jacke, schwarze Kappe

- Sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2:

- Hellhäutig, ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 m groß

- Dunkelgraue Wollmütze

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen insbesondere nach einem Mann, der zur Tatzeit mit einem Hund in der Nähe unterwegs war und den Raub möglicherweise beobachtet hat. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/ts)

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