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Polizei Köln

POL-K: 260402-1-K 39-jähriger Mann stellt sich nach Angriff vor Tankstelle in Niehl - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 31. März 2026, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6247297

Nach dem Angriff auf einen 44-Jährigen vor einer Tankstelle am 8. März in Köln-Niehl hat sich am Mittwochabend (1. April) ein 39 Jahre alter Mann über seinen Rechtsanwalt gestellt.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Bilder ist entfallen. (bg/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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