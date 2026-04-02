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Polizei Köln

POL-K: 260402-2-K/BAB Drogen, Waffen und Geld bei Fahrzeugkontrolle beschlagnahmt - zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (1. April) im Kreuz Köln-Ost auf der BAB 4 zwei mutmaßliche Dealer (29, 38) aus Siegburg vorläufig festgenommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle beschlagnahmten die Beamten ein Kilogramm Amphetamin-Paste in einer Plastiktüte, mehrere tausend Euro, einen Schlagstock, ein Messer sowie die Mobiltelefone der Tatverdächtigen. Zudem stellten die Polizisten den Seat sicher, an dem Kennzeichen aus Mettmann angebracht waren. Die beiden Männer stammen aus Russland und aus Serbien und Montenegro (ehemalig). Der 38-jährige Serbe soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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