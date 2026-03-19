Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet ohne Beute

Niederzier (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) kam es in der Zeit zwischen 20:03 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hochstedenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Der Geschädigte wurde über die ausgelöste Alarmanlage auf den unberechtigten Zutritt aufmerksam. Er verständigte daraufhin eine Nachbarin, die den Garten des Hauses mit einer Taschenlampe ausleuchtete. Offenbar gestört durch die Situation, flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

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