Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B264 - die Polizei sucht Unfallbeteiligten

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Merzenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B264 wurden gestern Nachmittag (18.03.2026) insgesamt drei Personen zum Teil schwer verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Abendstunden gesperrt.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Unfallbeteiligter mit einem Klein-Lkw die B264 aus Richtung Golzheim kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor das Fahrzeug auf gerader Strecke einen Teil seiner Ladung. Ein Stück aufgerollter Maschendrahtzaun fiel auf die Fahrbahn. Aufgrund dessen musste eine 48-jähriger Pkw-Fahrerin aus Kerpen, die hinter dem Transporter fuhr, abrupt bremsen, um eine Kollision mit der verlorenen Ladung auf der Fahrbahn zu verhindern. Einem 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Merzenich, der hinter der Kerpenerin fuhr, gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden, wich er nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs aus. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 51-jähriger Mannes aus Hürth.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei der Frontalkollision leicht und mussten zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die 43-jährige Beifahrerin des Mannes aus Hürth wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die eintreffende Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst im Anschluss schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden frontal kollidierten Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten.

Neben dem Rettungsdienst und einem Großaufgebot der Feuerwehr war auch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Aachen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird mit 35.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B264 zwischen Merzenich und Golzheim bis in die Abendstunden komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang insbesondere den Fahrer des Fahrzeugs, von dem das beschriebene Zaunelement auf die Fahrbahn gefallen sein könnte, sich zu melden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrzeugführer den Verlust der Ladung oder die anschließende Verkehrssituation selbst nicht bemerkt hat. Nach bisherigen Zeugenangaben setzte das Fahrzeug seine Fahrt in Richtung Merzenich fort. Es soll sich um einen Klein-Lkw beziehungsweise einen Transporter mit Ladefläche, möglicherweise aus dem Bereich Garten- oder Landschaftsbau, gehandelt haben. Der Fahrer wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 - 949 0 in Verbindung zu setzen. Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

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