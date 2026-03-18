Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Am Dienstagabend (17.03.2026) kam es auf der Straße K29 zwischen Horm und Kufferath zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, darunter ein Säugling.

Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren, zusammen mit ihrem 31-jährigen Beifahrer aus Düren sowie einem Säugling, die K29 in Fahrtrichtung Horm. Zeitgleich fuhr hinter ihr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Hürtgenwald. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste die 36-Jährige ihren Pkw hinter der Einmündung zum "Bleiberg" plötzlich ab und der dahinter befindliche 69-Jährige fuhr dieser in der Folge auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Beifahrer sowie das Baby des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Fahrer des auffahrenden Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Säugling sowie der 69-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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