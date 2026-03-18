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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte - die Polizei bittet um Hinweise

Langerwehe (ots)

Von Montag (16.03.2026, 21:00 Uhr) auf Dienstag (17.03.2026, 08:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Hauptstraße ein.

Im Tatzeitraum verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zur Gaststätte. Im Schankraum wurden auf der Suche nach Diebesgut vereinzelte Schubladen geöffnet und durchwühlt. Weiterhin öffneten die Täter gewaltsam einen Dartautomaten sowie einen Sparkasten. Sie konnten Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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