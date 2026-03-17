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Polizei Düren

POL-DN: Bei Überholvorgang verunfallt - ein Leichtverletzter

Düren (ots)

Am Montagvormittag (16.03.2026) kam es auf der Tivolistraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann aus Düren mit seinem Kleinkraftrad die Tivolistraße in Fahrtrichtung Rurstraße. In die gleiche Richtung fuhr vor ihm zeitgleich eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Merzenich. Diese beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dazu betätigte die 65-Jährige den linken Fahrtrichtungsanzeiger und brachte ihr Fahrzeug zum Stillstand. Für den Abbiegevorgang fuhr sie langsam an und lenkte ihren Pkw nach links.

Der dahinter befindliche 67-Jährige bemerkte nach eigenen Angaben nicht, dass die Pkw-Fahrerin abbiegen wollte und beabsichtigte, diese zu überholen. Während des Abbiegevorgangs touchierte die Pkw-Fahrerin den Motorroller, woraufhin der Fahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 67-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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