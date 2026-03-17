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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots)

Am Montag (16.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus in der Buirer Straße in das Visier von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 12:05 Uhr verschaffte sich mindestens ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Haus. Innen gelangte man in ein Büro und durchwühlte dieses auf der Suche nach Diebesgut. Einen dortigen Waffenschrank öffneten die Täter gewaltsam mit Werkzeug, welches sie im Haus aufgefunden haben. Dieses entwendeten sie zusammen mit aufgefundenem Bargeld und flüchteten unerkannt. Waffen aus dem Waffenschrank erbeuteten sie nicht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buirer Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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