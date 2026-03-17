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Polizei Düren

POL-DN: Mit 1,62 Promille am Steuer erwischt

Düren (ots)

Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Pkw-Fahrers aus Kreuzau stellten Beamte der Polizei Düren gestern Nachmittag (16.03.2026) eine erhebliche Alkoholisierung fest. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren.

Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Pkw auf, der in Schlangenlinien die Willi-Bleicher-Straße in Richtung Am Langen Graben fuhr. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte die Ursache für das auffällige Fahrverhalten schnell ergründet werden. Neben deutlichem Alkoholgeruch bemerkten die Beamten auch eine deutlich lallende Sprache bei dem angetroffenen Fahrzeugführer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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