Polizei Düren

POL-DN: Elfjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

In der Kölnstraße kam es am gestrigen Dienstag (17.03.2026) zu einer Kollision zwischen einem Mädchen und einem Pkw.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Pkw die Kölnstraße aus Richtung Innenstadt. Unvermittelt sei ein Mädchen zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen. Einen Zusammenstoß konnte der Pkw-Fahrer nicht mehr verhindern.

Das elfjährige Mädchen aus Inden gab an, dass sie das Auto nicht wahrgenommen habe bevor sie auf die Straße getreten war. Sie klagte über Schmerzen im Fuß und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand kein Schaden.

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