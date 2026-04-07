Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten in Wildeshausen +++ Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 06. April 2026 gegen 14:13 Uhr, waren die zwei beteiligten Fahrzeuge eines Verkehrsunfall in der Straße Zwischenbrücken in Wildeshausen nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde jedoch niemand.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 22-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Mazda die Straße Zwischenbrücken in Fahrtrichtung Huntetor. Als er dabei beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, übersah er eine 60-Jährige, ebenfalls aus Wildeshausen, die die Straße in entgegenkommender Richtung mit ihrem Golf befuhr.

Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt sind geschätzte Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell