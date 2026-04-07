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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Schule in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Über das Osterwochenende, vom 02.04.2026 17:00 Uhr bis zum 07.04.2026 07:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Schule in Brake eingebrochen und haben dort Diebesgut im Wert von insgesamt 400 Euro sowie Süßigkeiten entwendet.

Durch den oder die Täter wurde zunächst das Fenster zur Unterrichtsküche der Schule eingeworfen. Danach wurden die Räumlichkeiten auf diesem Weg betreten und sämtliche Schränke geöffnet sowie Inventar beschädigt. Der Ausstieg erfolgte über denselben Weg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 - 935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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