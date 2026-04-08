Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag. 7. April 2026, gegen 10:35 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Ford Transporter in Delmenhorst auf der Hasberger Straße in Fahrtrichtung Delmestraße und kollidierte mit einem, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw Dacia.

In der Folge der Kollision wurde der Dacia auf einen davor geparkten Pkw BMW geschoben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Delmenhorst fest, dass der 30-Jährige aus Delmenhorst unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und beschlagnahmte den Führerschein.

Der Ford Transporter und der Dacia waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 17.000 Euro geschätzt.

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