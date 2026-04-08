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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Fahrrades in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. April 2026, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde ein hochwertiges Fahrrad in der Bahnhofstraße in Nordenham entwendet.

Das Fahrrad wurde vor einem Reisebüro in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß angeschlossen.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham leitete die Ermittlungen ein und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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